Мужчина в ЮАР годами насиловал 12-летнюю девочку и называл ее женой

Мужчина в ЮАР годами насиловал 12-летнюю девочку и называл ее своей женой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на IOL.

Ребенка спасли местные женщины. Они заметили, что девочка живет с 43-летним Дэвидом Чауке, и рассказали об этом лидеру общины. В операции по задержанию принимали участие полицейские, сотрудники соцслужб и Интерпол. В результате ребенка изъяли и передали органам опеки.

Злоумышленник оставался под стражей во время всего судебного заседания. Было установлено, что он несколько лет удерживал девочку. Чауке признали виновным в похищении человека, а также в торговле людьми, изнасиловании и сексуальной эксплуатации детей. Приговор ему должны вынести 19 мая.

Ранее в Великобритании мигрант-педофил похитил 5-летнюю девочку с улицы, когда ее мать отвлеклась. Ребенка нашли в соседнем доме, рядом с ней находился раздетый мужчина, у девочки при этом велосипедные шорты были спущены до лодыжек.

Суд установил, что незадолго до происшествия злоумышленник делал матери девочки неприличные замечания, пока находился под воздействием алкоголя и синтетических наркотиков, а затем завел ребенка к себе и запер с ней комнату на первом этаже.

