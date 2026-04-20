Силы ПВО ликвидировали 112 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 112 украинских БПЛА над регионами России в ночь на понедельник, 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены в небе над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что один мирный житель погиб в результате массированной атаки дронов на Туапсе. Еще один человек получил ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также при атаке БПЛА произошло возгорание в морском порту Туапсе. Были повреждены остекление в ряде зданий на территории города.