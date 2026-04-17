Замеченного у столичного ЖК львенка передали в парк "Земля прайда"

Львенка, которого видели у одного из московских жилых комплексов, передали в парк львов "Земля прайда". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Многие видели в пабликах ролик про львенка на территории жилого комплекса, и мы получали много обращений с просьбой помочь данному животному. Но львенок просто пропал – с момента недовольства в соцсетях его никто не видел", – говорится в сообщении.

Спустя время в парк обратились люди, к которым попал львенок через несколько рук. Изначального владельца они не знали. Москвичи рассказали, что зоопарки и приюты, куда они обращались, отказывались брать к себе животное.

В настоящее время львенок содержится отдельно от своих сородичей. После получения результатов анализов и тестов его начнут знакомить с другими львами.

Ранее в Москве спасли четырехмесячную пуму. Информация от москвича, который просил забрать из его дома пуму и обеспечить ей достойное содержание, поступила в департамент природопользования и охраны окружающей среды в конце декабря 2025 года.

Животное отправили в филиал Московского зоопарка, а в отношении содержавшего ее мужчины составили административный протокол о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ.