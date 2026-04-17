Сбой произошел в работе мессенджера MAX

В работе мессенджера MAX произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно информации сервиса, количество жалоб резко возросло за последний час – более 400. О проблемах в работе сервиса сообщают пользователи из Москвы, Воронежской, Владимирской областей, Краснодарского края и других регионов.

При этом большинство указывают на неполадки в веб-версии мессенджера.

Ранее россияне заявили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Всего за час на работу соцсети пожаловался 961 человек, а за сутки поступило порядка 1,4 тысячи обращений.

При этом на общий сбой указали 42% пользователей, а на неработающее мобильное приложение – 16%. На данный момент сервисы соцсети работают штатно.

