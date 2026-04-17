17 апреля, 15:28

Происшествия

Мужчина получил 10 суток ареста за прыжок на крышу поезда в метро Москвы

Видео: 77.мвд.рф

Полицейские задержали мужчину, который спрыгнул на крышу поезда на станции столичного метро "Таганская", сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ по Москве.

Выяснилось, что ранее судимый гражданин 1989 года рождения поднялся по лестнице пешеходного перехода, перелез через перила, а затем спрыгнул на крышу прибывающего на станцию состава. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина уже находится на крыше поезда, а один из пассажиров помогает ему спуститься.

Полицейские смогли выявить нарушителя, позже его задержали на территории Подмосковья и доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований транспортной безопасности". Суд признал мужчину виновным и назначил ему арест на 10 суток.

Ранее столичные полицейские задержали 21-летнего зацепера, который проехал на внешней стороне поезда метро. Выяснилось, что на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии пассажир дождался прибытия состава и залез на сцепку последнего вагона. Так он доехал до станции "Площадь Революции", а позже скрылся.

