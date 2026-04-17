Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 13:21

Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность на 2,5 млрд рублей в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полиция пресекла незаконную банковскую деятельность с оборотом более 2,5 миллиарда рублей в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По предварительным данным, преступную схему организовал уже судимый житель столицы. К ней он привлек двух мужчин и двух женщин, которые оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Данным сервисом пользовались сотрудники бизнес-структур для сокрытия доходов.

Как подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк, злоумышленники применяли реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, зарегистрированных на номинальных лиц. Туда перечислялись средства клиентов для оплаты за якобы предоставленные услуги.

"В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы", – пояснила она.

В результате установлено, что нелегальный заработок от деятельности превысил 370 миллионов рублей.

Сотрудники МВД задержали предполагаемого организатора и четырех его сообщников. Они занимались бухгалтерским сопровождением сделок, перевозили и передавали наличные средства клиентам. В рамках обысков у них изъяли печати, электронные носители информации, 30 миллионов рублей и документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам уже предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Ранее ФСБ РФ задержала в Москве организаторов масштабной схемы "бумажного НДС" с использованием фиктивных компаний. Они контролировали сеть технических фирм, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот. Для функционирования схемы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика