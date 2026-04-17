Собянин рассказал о резидентах 2-й очереди креативного кластера "Сколково"

Стали известны резиденты второй очереди креативного кластера "Сколково". Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, талантливым специалистам предстоит разработка инновационных решений для создания, обработки и распространения контента. Например, они создадут платформу с искусственным интеллектом (ИИ), которая будет по запросу находить в видео нужные сцены.

Кроме того, среди идей – введение цифровых аватаров, которые будут общаться с пользователями в режиме реального времени, а также нейросеть для создания музыки по текстовым материалам.

Помимо этого, добавил Собянин, предлагается совместить видеокамеру с компьютерной графикой, чтобы создавать виртуальный контент. Также участники будут работать над современным совмещением фасадов зданий, которое сможет превращать их в арт-объекты.

Градоначальник напомнил, что сейчас все еще принимаются заявки на размещение в кластере медиатехнологий. Предприниматели уже направили свыше 100 запросов.

Ранее Собянин рассказывал, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. Мэр подчеркнул, что потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов.

Столица совместно со "Сколково" и кинокластером намерена сделать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.