Один человек погиб, более 40 пострадали из-за торнадо в Мичигане в США

Фото: Zuma\TАСС

Один человек погиб и 44 пострадали из-за торнадо в американском штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных служб.

По информации телеканала, торнадо прошел через город Гейлорд. В результате разгула стихии ряд домов и предприятий получили повреждения, также были зафиксированы случаи падения деревьев и линий электропередач на дороги.

Ранее сообщалось, что как минимум 40 человек пострадали из-за торнадо на западе Германии. Уточняется, что 20 мая в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия наблюдалось сразу несколько торнадо. Вечером в пятницу стихия охватила Липштадт. Местные власти сообщили о причинении городу серьезного ущерба.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо в Кентукки. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого редкий смерч обрушился на бухту на южном побережье Кубы. Вихрь быстро разрастался и достиг огромных размеров. Местных жителей такое явление сильно напугало: боялись, что стихия дойдет до берега и разрушит дома. Однако обошлось без жертв и разрушений.