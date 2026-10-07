Daily Mail: врача королевы Камиллы нашли мертвой неподалеку от резиденции Карла III

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В деревне Дерсингем в графстве Норфолк найдена мертвой 45-летняя Ханна Терри, врач общей практики, которая обслуживала членов королевской семьи. Она лечила королеву Камиллу во время ее пребывания в поместье Сандрингем, пишет Daily Mail.

Дом женщины находится в километре от резиденции короля Карла III. Тело с тяжелыми травмами обнаружили ранним утром 4 октября в доме на Ферн-Хилл. Прибывшие медики вызвали полицию. В момент трагедии в доме находились дети пары и их друзья.

По подозрению в убийстве задержан 45-летний муж погибшей Марк Кейн. Ему уже предъявили официальное обвинение, в среду, 7 октября, он должен предстать перед судом. До этого полиция получила разрешение суда продлить его задержание на 32 часа.

Причина смерти пока не установлена – вскрытие не дало результатов. О случившемся известили короля Карла III и королеву Камиллу.

Ранее в Лондоне был найден мертвым 44-летний банкир Николас Брандрам, приходившийся родственником Карлу III. Его обнаружили без сознания дома, и прибывшие медики не смогли его реанимировать. Полиция не выявила признаков насильственной смерти.