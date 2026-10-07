Песков назвал большинство сообщений СМИ по ситуации в Иркутской области ложными

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Большинство сообщений СМИ по ситуации в Иркутской области дают ложную информацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о втором сотруднике Иркутского противочумного института, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии.

Песков призвал опираться на данные Роспотребнадзора, которые ведомство регулярно публикует в контексте эпидемиологической ситуации в регионе. Также представитель Кремля отметил, что Россия соответствующим образом проинформировала о происходящем в области Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от якобы легочной чумы. Всего с ней контактировали 197 человек, указывали журналисты. На этом фоне местный Роспотребнадзор ввел дополнительные меры безопасности.

Официально сообщалось, что у скончавшейся женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии. При этом в ведомстве отмечали, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в городах Иркутске и Шелехове, остается спокойной.

На этом фоне президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь РФ в связи с выявленным случаем заболевания. Песков положительно оценил это предложение Вашингтона.

