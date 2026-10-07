Суд взыскал с жены тренера "Зенита" Семака 11 тысяч рублей по заявлению РКН

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Суд в Санкт-Петербурге взыскал с супруги главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Анны более 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Заявление РКН о выдаче судебного приказа на эту сумму поступило в суд 2 октября, а уже 6-го числа требование было удовлетворено. Заявителю выдали судебный приказ о взыскании долга.

Сам судебный акт пока не опубликован, основания требований не раскрываются. По предварительным данным, обращение может быть связано с задолженностью ответчицы по отчислениям за рекламу в интернете.

Ранее Роскомнадзор обратился в суд с иском к бывшей участнице шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой о взыскании 4,8 тысячи рублей. Предположительно, обращение может быть связано с задолженностью артистки по отчислениям за рекламу в интернете.

