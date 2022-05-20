40 человек пострадали от разгула торнадо на западе Германии

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Как минимум 40 человек пострадали из-за торнадо на западе Германии. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Уточняется, что 20 мая в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия наблюдалось сразу несколько торнадо. Вечером в пятницу стихия охватила Липштадт. Местные власти сообщили о причинении городу серьезного ущерба. А в городе Падерборн от разгула стихии пострадали 40 человек.

В марте сообщалось, что шесть человек, в том числе четверо детей, стали жертвами торнадо в американском штате Айова. Еще четыре человека получили ранения, разрушено было до 30 домов.

А до этого по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо в Кентукки. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года.

