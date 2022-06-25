Трех активистов "СтопХама" арестовали за нападение на бойцов спецназа МВД

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Бабушкинский суд Москвы арестовал трех членов движения "СтопХам". Об этом сообщает ТАСС.

"...избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318, частью 2 статьи 213 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство", – сказали в суде.

Ограничение свободы для названных подозреваемых вводится на срок до 23 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что участники движения "СтопХам" 23 июня устроили драку с представителями спецподразделения "Гром". Инцидент произошел на Ярославском шоссе из-за неправильно припаркованной машины правоохранителей.