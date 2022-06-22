СК возбудил уголовное дело после нападения мужчины с ножом на прохожего в Москве

13:47
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи возбудили уголовное дело после покушения на убийство мужчины на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, происшествие случилось 22 июня близ Карамышевской набережной.
"Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес не менее пяти колото-резаных ранений потерпевшему в область жизненно важных органов. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. По предварительным данным, мужчины вели асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляли алкогольными напитками.
В ближайшее время подозреваемого доставят на допрос. Ему также назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Представитель храма Живоначальной Троицы в Хорошеве рассказал РИА Новости, что мужчина в неадекватном состоянии напал на нищих, которые просили милостыню возле прихода. По его словам, нападавший вел себя в храме адекватно, находился там без оружия. В столичном управлении МВД рассказали, что одного пострадавшего госпитализировали.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве случайного знакомого на Кожевнической улице в центре столицы. Тело мужчины с ножевым ранением в области груди было обнаружено 19 июня. По подозрению в его убийстве правоохранители задержали 55-летнего жителя Оренбургской области, попытавшегося покинуть территорию столичного региона.
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