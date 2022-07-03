В России ограничили переплаты по ипотеке

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В России вступили в силу поправки в закон "О потребительском кредите", предусматривающие ограничение переплат по новым ипотечным кредитам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 3 июля полная стоимость кредита на жилье, куда входят не только проценты, но и страховка и другие платежи, больше не может превышать среднюю по рынку более чем на треть. Также в договорах стоимость любых потребкредитов должна указываться с точностью до тысячных.

Кроме того, часть поправок касается вкладов. Например, банки отныне должны размещать в соответствующих договорах таблицы, в которых указывается сумма вклада, срок возврата средств, процентная ставка и другие условия.

Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,4%. Теперь минимальная ставка в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых. Она распространяется на сделки как с покупкой вторичного жилья, так квартир в новостройках. Позже аналогичное решение принял ВТБ.

