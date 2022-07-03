Транспортная инфраструктура ТиНАО за 10 лет образовала единый каркас мегаполиса. Так, специалисты продлили ветки метро, запустили новые автобусные маршруты.

До новых районов протянули Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии. До "Рассказовки" поезда Солнцевской линии дошли в 2018 году. Из всех станций она стала самой отдаленной от МКАД. Метро также пришло в Очаково-Матвеевское, Ново-Переделкно, Солнцево, поселение Внуковское. На сегодняшний день показатель пассажиропотока достигает полумиллиона человек в день.

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