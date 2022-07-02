Володин обвинил Великобританию в колониальном реваншизме

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Великобритания убеждает Европу воевать с Россией до самого конца, поскольку привыкла жить за счет других. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В XIX веке в нашей стране сформировалось устойчивое выражение "англичанка гадит"... <...> Прошли столетия, но фраза актуальность не теряла. <...> Причина – в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что во время Русско-японской войны, Лондон поддерживал одновременно как японцев, так и российских революционеров, во время Второй мировой войны пытался перенаправить боевые действия на восток, а сегодня настаивает на необходимости "воевать против России до последнего украинца".

В наше время британская экономика, будучи когда-то первой в мире, занимает лишь девятое место, что рождает желание Лондона самоутвердиться, считает Володин. По его словам, Британской империи больше не будет никогда, а ее колониальный реваншизм ничем хорошим не обернется.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о формировании в мире новой многополярной системы, что обусловлено активным развитием отдельных регионов планеты. Возникшая полицентричность приведет к масштабным переменам в мировой политике, экономике и праве, считает он.

