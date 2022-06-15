Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правильно было бы сохранить смертную казнь в ДНР, особенно это актуально в условиях военного времени. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети", – отметил Володин.

По его словам, те, кто отдает приказы и исполняет их, должны понимать, что совершают преступление. Спикер Госдумы подчеркнул, что ответственность за это будет самой суровой.

Володин заключил, что "эти фашисты" заслуживают смертную казнь.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины. Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

