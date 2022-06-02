Вопрос о возвращении смертной казни в Кремле не обсуждался – Песков

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что тема возвращения смертной казни в Кремле не поднималась. Об этом сообщает RT.

"Такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос", – отметил представитель Кремля.

Ранее ЛДПР выступила с инициативой частично отменить запрет на смертную казнь так, чтобы она могла быть применена к ВСУ, участвовавшим в пытках военных РФ.

В Госдуме же исключили возможность выборочного применения смертной казни. Отмечалось, что мораторий предполагает наличие ее в уголовном законодательстве, однако на практике в РФ она не применяется.