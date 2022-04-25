Прокуроры РФ должны строже спрашивать за преступления против детей и подростков – Путин

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Владимир Путин призвал российских прокуроров строже спрашивать за преступления в отношении подростков и детей.

"Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в этой сфере, в том числе профилактические и превентивные", – сказал президент на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он также назвал одним из приоритетов органов прокуратуры охрану прав несовершеннолетних.

Ранее Владимир Путин поручил пресекать распространение фейков и призывов к незаконным акциям.

Президент РФ отметил, что надзорные органы должны усилить борьбу с различными проявлениями экстремизма в Сети, эффективно пресекая пропаганду радикальной идеологии.

