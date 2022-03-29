Детский омбудсмен Подмосковья выступила за ужесточение наказания для педофилов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Закон должен предусматривать наказание для педофилов в виде пожизненного лишения свободы, даже если подобное преступление было совершено впервые, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы выступаем за ужесточение. Я, честно, не понимаю, почему у нас сейчас приняли закон о пожизненном наказании после рецидива или когда потерпевших детей два и более. Зачем нам отдавать двоих в жертву? Рецидив случается в 99%. Я за то, чтобы после первого же случая педофилии оставлять их на пожизненное", – сказала она.
Также Мишонова считает, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних не должны иметь срок давности, а судимость за них не должна погашаться. Кроме того, педофилы должны поражаться в социальных правах, добавила омбудсмен.
Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.
В России предложили отменить срок давности за преступления против детей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: