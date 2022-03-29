Детский омбудсмен Подмосковья выступила за ужесточение наказания для педофилов

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Закон должен предусматривать наказание для педофилов в виде пожизненного лишения свободы, даже если подобное преступление было совершено впервые, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы выступаем за ужесточение. Я, честно, не понимаю, почему у нас сейчас приняли закон о пожизненном наказании после рецидива или когда потерпевших детей два и более. Зачем нам отдавать двоих в жертву? Рецидив случается в 99%. Я за то, чтобы после первого же случая педофилии оставлять их на пожизненное", – сказала она.

Также Мишонова считает, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних не должны иметь срок давности, а судимость за них не должна погашаться. Кроме того, педофилы должны поражаться в социальных правах, добавила омбудсмен.

Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.

