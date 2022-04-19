Депутат исключил выборочное применение смертной казни в РФ

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов исключил возможность выборочного применения смертной казни для отдельных категорий граждан.

"Исключения из этого права невозможны, только полный отказ от этого моратория", – приводит РИА Новости его слова.

Политик подчеркнул, что мораторий предполагает наличие такой меры наказания в уголовном законодательстве, однако фактически в России она не применяется.

Ранее ЛДПР предложила частично отменить запрет на смертную казнь так, чтобы данный вид наказания мог быть применен к украинским боевикам, участвовавшим в пытках российских военных.