Предложение ЛДПР об обмене пленных украинцев на националистов требует изучения – Песков

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В Кремле пока не ознакомились с предложением ЛДПР по обмену пленных украинцев на националистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, оно требует изучения, передает РИА Новости.

Ранее в ЛДПР предложили частично отменить запрет на смертную казнь так, чтобы данный вид наказания мог быть применен к украинским боевикам, участвовавшим в пытках российских военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

