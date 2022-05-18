Лукашенко ввел смертную казнь за терроризм в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел в стране смертную казнь за терроризм, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Согласно поправкам к УК Белоруссии, смертная казнь предусматривается за попытку убийства представителя другой страны или международной организации в целях провокации международных осложнений или военных действий.

Также данная мера наказания предусмотрена и за покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма. Помимо этого, смертная казнь может применяться в случае покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля для устрашения граждан и дестабилизации порядка.

Ранее законопроект о смертной казни за покушение на совершение актов терроризма был принят Палатой представителей Национального собрания Белоруссии и одобрен Советом республики Национального собрания страны.

