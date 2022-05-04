Белорусские сенаторы одобрили проект о смертной казни за попытку теракта

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Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о смертной казни за покушение на совершение актов терроризма, сообщило агентство "Белта".

По словам председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца, смертная казнь предусматривается за попытку убийства представителя другой страны или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны.

Речь идет о попытке покушения с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.

Также смертная казнь грозит за попытку убийства государственного или общественного деятеля из-за его деятельности для воздействия на принятие решений органами власти и устрашения населения.

До этого законопроект был принят Палатой представителей Национального собрания Белоруссии. Для вступления закона в силу он должен быть подписан президентом Александром Лукашенко.

Ранее в ВС Белоруссии стартовала внезапная проверка сил реагирования, направленная на оценку готовности личного состава к реагированию на кризисные ситуации. Подразделения проведут маневры на незнакомых участках местности в быстро меняющейся обстановке.

