Станцию БКЛ "Кленовый бульвар" подключили к электросетям

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства подключили к электросетям станцию Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар", заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, рабочие проложили две кабельные линии напряжением 20 киловольт, протяженность которых превышает 3 километра. Максимальная присоединенная мощность составляет около 5 тысяч киловатт. Бирюков отметил, что обеспечение надежного энергоснабжения новых станций метро представляет собой важную задачу.
"При проведении работ используется новейшее оборудование, обязательно закладывается необходимый резерв, чтобы в случае неполадки не допустить даже кратковременного перерыва в электроснабжении одной из главных транспортных артерий города", – сказал Бирюков.
Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в южном вестибюле станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро началось устройство внутренних кирпичных перегородок. По его словам, после строительства перегородок рабочие приступят к архитектурно-отделочным работам.
Восточный участок Большой кольцевой линии готовят к открытию
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