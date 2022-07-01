Порядка 60 популярных туристических объектов находится в Новой Москве

В Новой Москве находится порядка 60 популярных туристических объектов. Увидеть их приезжают не только из столицы, но и из других регионов. Это старинные усадьбы, родовые имения, храмы и парки.

Для посещения всех потребуется большой отпуск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

