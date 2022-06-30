Названа стоимость отдыха в отелях Египта

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Всем желающим может не хватить номеров в отелях Турции и Египта до 15 июля, об этом предупреждают туроператоры. Загрузка в этом году очень высокая. В Египте сейчас очень жарко – около 40 градусов, но желающих отдохнуть все равно много.

Стоимость туров начинается от 100 тысяч рублей за неделю в середине июля. При это за такую сумму можно забронировать только трехзвездочный отель на второй линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.