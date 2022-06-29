В Сочи образовался ажиотаж на бесплатных пляжах

Ажиотаж на бесплатных пляжах и огромные очереди на посадку в аэропорту зафиксировали в Сочи.

Из-за большого количества людей возле моря некоторые отдыхающие выбирают платные пляжи с огромным ценником. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

