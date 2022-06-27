В ПДН проверят семью мальчика, который четвертые сутки сидит на диване ради конкурса

Фото: vk.com/ТЦ "Мебельный город"

Комиссия ПДН проверит семью 13-летнего подростка, который четвертые сутки сидит на диване в торговом центре в Белгородской области ради конкурса. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Торговый центр под Белгородом объявил конкурс. Диван пообещали тому конкурсанту, который дольше всех на нем просидит. При этом с момента объявления конкурса прошло уже более трех суток. Самыми активными участникам оказались трое жителей, среди которых и 13-летний мальчик.

Условия конкурса запрещают участникам вставать, даже чтобы сходить в туалет. Семьей мальчика, который участвует в соревновании, заинтересовались в ПДН.

"Мы выяснили, что это семья из Белгородского района, ребенок с матерью. Комиссия по делам несовершеннолетних отправилась на место. Сигнал к ним поступил, комиссия выехала с проверкой", – сказали в белгородской администрации.

Ранее суд арестовал многодетную мать и ее сожителя в Шелаболихинском районе Алтайского края. До этого в СМИ и соцсетях появилось видео с голым мальчиком на морозе. По словам автора ролика, такую меру наказания применяли родители ребенка неоднократно. По данным следствия, мальчика на мороз выгнал сожитель его матери. После произошедшего сотрудники полиции изъяли у семьи детей.

