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Происшествия

15:14

Суд арестовал мать и ее сожителя, выгнавших на мороз голого ребенка на Алтае

суды происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд заключил под стражу многодетную мать и ее сожителя в Шелаболихинском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео с голым мальчиком на морозе. По словам автора ролика, такую меру наказания применяли родители ребенка неоднократно.

По данным следствия, мальчика на мороз выгнал сожитель его матери. После произошедшего сотрудники полиции изъяли у семьи детей. В этот момент женщина прокусила зубами кисть руки участкового, а после укусила инспектора ПДН.

Против матери и ее сожителя возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей и халатности. Следователи установили, что родители применяли силу к шестилетнему и полуторагодовалому братьям пострадавшего.

Кроме того, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

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