Кабмин сократил около 30 тысяч госслужащих

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство России провело административную реформу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совфеда. По его словам, было сокращено около 30 тысяч сотрудников.
В ходе реформы были наведены "типизация, аккуратность в количестве департаментов, заместителей министров".
"В результате мы сократили около 30 тысяч государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности. В ней активнейшее участие принимали сенаторы, и есть очень хорошие результаты", – сказал Мишустин.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением внедрить специальную универсальную форму для госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. По его мнению, пошив формы необходимо возложить на самих служащих или вычесть ее стоимость из их заработной платы.
Милонов отметил, что во времена царского и имперского периодов госслужащие имели отличительную униформу, которая визуально подчеркивала принадлежность к госаппарату и накладывала дополнительную ответственность за честь мундира.
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