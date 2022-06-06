В Госдуме оценили идею введения униформы для госслужащих

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Предложение ввести специальную униформу для госслужащих заслуживает внимания, однако данный вопрос не относится к числу наиболее приоритетных, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает RT.
"Мое отношение к этому неоднозначное. С одной стороны, это наша история, и определенная логика в этом предложении есть. <...> Я думаю, что этот вопрос можно обсудить, но явно не сейчас. Нужно изучить мировую практику", – сказал он.
Нилов напомнил, что члены европейского парламента и депутаты в разных государствах не используют униформу. Также он подверг сомнению идею возложить оплату пошива формы непосредственно на чиновников.
"Как быть здесь – вопрос неоднозначный. Если это возлагать на них, тогда что делать тем, кто работает без зарплаты?" – пояснил Нилов.
По мнению парламентария, депутаты должны придерживаться делового стиля в одежде, поскольку они представляют интересы избирателей.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением внедрить специальную универсальную форму для госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. По его мнению, пошив формы необходимо возложить на самих служащих или вычесть ее стоимость из их заработной платы.
Милонов отметил, что во времена царского и имперского периодов госслужащие имели отличительную униформу, которая визуально подчеркивала принадлежность к госаппарату и накладывала дополнительную ответственность за честь мундира.
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