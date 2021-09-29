Милонов предложил дополнить форму футболистов нашивками с традиционными ценностями

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в РФ нашивки или повязки на форму футболистов, продвигающие традиционные семейные ценности. Парламентарий подготовил обращение на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, сообщает RT.

По словам депутата, футбол в последние годы стал инструментом пропаганды идей. В их число попали сомнительные вещи и политические течения, малосовместимые со спортом.

При этом Милонов раскритиковал повязки радужного цвета и флаги с символикой, одобряющей однополые отношения.

"В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии", – отметил он.

Депутат предложил схематически изобразить на логотипе разнополую семью с детьми. Он также добавил, что подобное решение могло бы привлечь внимание к отечественным командам с последующей конвертацией в дополнительные заработки от рекламы.

Ранее Виталий Милонов предложил изменить принцип формирования состава сборной России по футболу. По мнению депутата, следует собирать в команду кандидатов из непрофессиональных лиг и команд по всей стране.