Милонов назвал продажным судейство в художественной гимнастике на ОИ в Токио

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал реакцию японских зрителей на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, отметив, что оно было продажным. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Японцы молодцы, что так высказались. Судейство было продажным, все они прекрасно видели, все понимали. Это позор всей мировой гимнастики! <...> Как в самых худших событиях договорных матчей", – сказал парламентарий.

По его словам, японские зрители объективно оценили "беспредел, который устроили судьи на соревнованиях".

Ранее читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали судейство выступлений художественных гимнасток на Олимпийских играх. Некоторые отмечали, что российской спортсменке явно не хотели "отдавать заслуженную победу". Другие обращали внимание на политизированность Игр: кто-то предположил, что Олимпиаду "держит за горло Америка", поэтому золото досталось спортсменке дружественного ей Израиля.

Накануне россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильтянка Линой Ашрам, получив 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.

В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.

