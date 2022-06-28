Два белгородца просидели на диване больше 100 часов, чтобы победить в местном конкурсе

Больше 100 часов просидели на диване мужчины в Белгороде ради приза. Местный мебельный магазин решил провести специальную акцию. Ее суть была в том, чтобы подарить большой диван тому, кто просидит на нем дольше остальных участников. Организаторы не ожидали, что участники окажутся настолько упорными. Двое мужчин не вставали с места четыре дня.

В итоге организаторы акции решили объявить ничью. Каждый участник получил по дивану. Утешительные призы мужчины также разделили между собой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.