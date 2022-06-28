Генконсульство Греции в Москве приостановит работу визового центра

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Генеральное консульство Греции в Москве приостановит работу визового и гражданского отделов с 29 июня до 1 июля из-за депортации сотрудников и реорганизации работы.

На сайте посольства уточняется, что это не касается случаев гуманитарного характера.

"С понедельника, 4 июля 2022 года, генеральное консульство возобновляет работу", – говорится в сообщении.

Накануне МИД России объявил 8 греческих дипломатических сотрудников в РФ персонами нон грата. Кроме того, посол Греции Екатерина Нассика была вызвана в министерство, где ей был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

