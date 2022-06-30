Туроператоры сообщили, что мест в гостиницах Турции почти не осталось

Российские туристы обеспокоены тем, что курс доллара падает, однако на стоимости путевок в Турцию это никак не отражается. Туры обходятся минимум в два раза дороже, чем год назад. Об этом заявили туроператоры. Даже по таким ценам их бывает непросто купить – мест в гостиницах почти нет.

Как в таких условиях планировать свой отпуск? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.