Турецкий Минздрав зафиксировал первый случай заражения оспой обезьян

В Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. В Минздраве республики подтвердили – заболел 37-летний мужчина, его изолировали. У тех, кто с ним контактировал, болезнь не нашли. В ведомстве подчеркнули, что заболевание не может передаваться воздушно-капельным путем – только при тесном физическом контакте.

Случаи оспы обезьян зафиксированы более чем в 50 странах. Заразились инфекцией более 5 000 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.