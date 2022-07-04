08:14
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Электробус инноваций будет курсировать по Садовому кольцу 8 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Экологичное транспортное средство запустят накануне Дня московского транспорта. В течение 90 минут 15 лучших компаний с технологическими решениями в сфере транспорта и логистики смогут представить свои разработки представителям подведомственных учреждений столичного Дептранса и корпорациям. Компании были выбраны экспертами.
Принять участие могли те из них, у которых есть разработки в видеоаналитике, микромобильности и в сфере беспилотников, пассажирских сервисов, транспортном оснащении, оптимизации бизнес-процессов и логистике. Заявки принимаются до 7 июля.
"Одна из главных задач, поставленных мэром Москвы перед департаментом транспорта, – запуск современных сервисов, способствующих росту комфорта передвижения пассажиров по городу. Для реализации этих целей был создан фонд, отвечающий за поиск и внедрение новых технологий", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, мероприятие даст возможность инновационным компаниям презентовать свои решения перед представителями подведомственных учреждений. Лучшие компании получат приглашение к дальнейшему обсуждению возможности пилотного тестирования в московском транспорт.
Ранее сообщалось, что пользователи платформы "Город идей" могут предложить новые маршруты для электробусов или подсказать, где установить зарядную станцию для электромобилей.
В разделе "Предложить идею" появились 10 новых тем, связанных с развитием транспортной системы столицы. Горожане могут поделиться, чего, по их мнению, не хватает московским парковкам, пунктам велопроката, пешеходным переходам и остановкам.
Для пользователей платформы доступны такие темы, как "Маршруты общественного транспорта", "Остановки общественного транспорта", "Зарядные станции", "Зона парковки", "Организация пешеходных переходов", "Городской велопрокат", "Городская велопарковка", "Самокаты", "Железнодорожный транспорт", "Железнодорожные вокзалы и станции".
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