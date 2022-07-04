В Госдуме оценили вероятность вспышки COVID-19 после снятия ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов оценил вероятность вспышки коронавирусной инфекции в России после снятия ограничений.

По его словам, снятие ограничений является своевременной мерой.

"Во-первых, у нас и в соседних странах не наблюдается большого количества случаев заболевания COVID-19. Во-вторых, у нас ограничено транспортное сообщение с европейскими странами, поэтому нет смысла держать ограничения, если не такой большой поток людей идет в Россию и через Россию. В-третьих, внутри страны ограничения сняты, поэтому почему бы не убрать их на транспорте", – сказал Леонов в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что не стоит бояться этого шага, потому что в РФ достаточно большой процент людей с иммунитетом к COVID-19. По словам Леонова, внутри РФ вирус не распространяется.

"Если к нам завезут несколько новых случаев COVID-19, то большой роли это не сыграет", – добавил он.

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса. Также отменяется требование о предоставлении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Эксперты ведомства отметили, что значительный рост заболеваемости штаммом "Омикрон" летом маловероятен.