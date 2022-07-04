В Госдуме оценили вероятность вспышки COVID-19 после снятия ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов оценил вероятность вспышки коронавирусной инфекции в России после снятия ограничений.
По его словам, снятие ограничений является своевременной мерой.
"Во-первых, у нас и в соседних странах не наблюдается большого количества случаев заболевания COVID-19. Во-вторых, у нас ограничено транспортное сообщение с европейскими странами, поэтому нет смысла держать ограничения, если не такой большой поток людей идет в Россию и через Россию. В-третьих, внутри страны ограничения сняты, поэтому почему бы не убрать их на транспорте", – сказал Леонов в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что не стоит бояться этого шага, потому что в РФ достаточно большой процент людей с иммунитетом к COVID-19. По словам Леонова, внутри РФ вирус не распространяется.
"Если к нам завезут несколько новых случаев COVID-19, то большой роли это не сыграет", – добавил он.
Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса. Также отменяется требование о предоставлении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию.
Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Эксперты ведомства отметили, что значительный рост заболеваемости штаммом "Омикрон" летом маловероятен.
Врачи заявили о появлении в мире нового штамма COVID-19 летом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: