Иммунолог рассказал о последствиях снятия ковидных ограничений на границе РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал Москве 24, что снятие ограничений по коронавирусу на въезд в Россию не приведет к росту заболеваемости в стране.

Ранее Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что с 15 июля РФ снимает антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы страны. Меры ввели в 2020 году на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 15 июля прибывающим в Россию гражданам Белоруссии не понадобится проходить тестирование на COVID-19, однако для других иностранцев требование сохраняется.

По словам Жемчугова, конечная цель вируса – занять максимальную территорию и размножиться – уже достигнута.

"Он уже во всем мире. Сейчас произошло максимальное размножение коронавируса, он занял всю территорию, поэтому дальше ему некуда деваться, только на Марс. На Земле вопрос закрыт", – считает иммунолог.

Поскольку инфекция успела хорошо распространиться по всему миру и люди уже с ней знакомы, у них появился коллективный иммунитет, объясняет эксперт. Поэтому отмена ограничений на пересечение сухопутной границы с Россией не приведет к росту заболеваемости в стране, полагает Жемчугов.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, доктор медицинских наук Пока есть коллективный иммунитет, он держит вирус. Никаких проблем я не вижу. Надо все отменять и завершать процесс, вообще забыть о коронавирусе до осени, когда мы увидим, станет ли он, например, сезонной инфекцией.

С 2 июля в РФ были сняты все антиковидные ограничения. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Такой шаг в ведомстве пояснили тем, что в стране наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. При этом в Роспотребнадзоре не исключили, что при ухудшении ситуации ограничения могут снова ввести.

