Туристы пожаловались на плохой сервис и высокие цены в Сочи

Отпуск этим летом испытал туристов на прочность. Например, в Египте две туристки погибли после встречи с акулой, в Анапе случилось нашествие божьих коровок.

Кроме того, самолеты на юг России все еще не возобновили рейсы. Исключением стали курорты Сочи. При этом длинные заторы зафиксировали в направлении Черного моря. Также все чаще туристы стали жаловаться на плохой сервис и высокие цены на курорте.