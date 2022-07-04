Россияне смогут с 15 июля посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями – АТОР

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Российские туристы смогут с 15 июля поехать в Эстонию и Финляндию. Для прибытия в эти страны теперь не потребуются "особые причины", сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).
"Свои сухопутные границы для всех открыла Эстония. Но россияне не могли приезжать в страну в качестве туристов из-за ограничений на российской границе. С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию в том числе с туристическими целями", – отметили в Ассоциации.
Финляндия также сняла ограничения на въезд, в том числе для россиян.
Кроме того, ограничения по сухопутным границам сняли отдельными решениями кабмина для въезда в Казахстан, Монголию, Грузию и Белоруссию.
Со своей стороны сняли COVID-ограничения на въезд через наземные пункты пропуска Латвия, Литва, Норвегия и Польша, которая пока недоступна российским туристам по суше.
До сих пор недоступны российским путешественникам сухопутные границы с Азербайджаном и Китаем. Однако, как уточнили в АТОР, со стороны РФ с 15 июля граждане России смогут выезжать через наземную границу любого государства, которая эту границу откроет.
Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса. Также отменяется требование о предоставлении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию.
До этого Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Эксперты ведомства отметили, что значительный рост заболеваемости штаммом "Омикрон" летом маловероятен.
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