"Специальный репортаж": автозамена

Многие европейские автомобильные бренды еще в начале весны заявили, что уходят из России. Принадлежащие им заводы остановили производство, однако автосалоны закрываться не спешат.

Специальный корреспондент Антон Дергачев обошел крупные дилерские центры и выяснил, какие машины еще остались в Москве, узнал, кто покупает китайские внедорожники за 12 миллионов рублей. Он также попытался понять, стоит ли покупать машину сейчас, или есть шанс, что цены все-таки снизятся.

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