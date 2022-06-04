"Специальный репортаж": паленый рынок

Многие люксовые бренды отказались возить вещи в Россию, закрыли свои бутики и шоурумы. После этого на сайтах объявлений и маркетплейсах появились тысячи предложений купить брендовую одежду. Причем некоторые продавцы честно признаются, что предлагают не оригинальные вещи, а копии.

Специальный корреспондент Антон Дергачев изучил современный рынок одежды и попытался понять, как отличить так называемую "паль" и какие копии могут быть не хуже оригинала. Подробнее – в программе "Специальный репортаж"

