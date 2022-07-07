Москва 24 в рубрике "Семь кругов Адлера" рассказала о работе отелей и пансионатов в Сочи

Средняя загрузка отелей и пансионатов в Сочи в июле составит 90%, а в августе – 95%. Об этом сообщили в администрации города.

Всего в этом сезоне в городе планируют принять около 4,5 миллиона гостей, в том числе и детей. О стоимости детских развлечений в городе и тратах на курортах – в эфире телеканала Москва 24.