Российские туристы не могут вернуться из Египта почти неделю

Почти неделю российские туристы не могут выбраться из Египта. Рейс из Шарм-эль-Шейха несколько раз переносили из-за неисправности самолета Airbus A330.

Пассажиров поселили в отель возле аэропорта, все расходы оплатили, но люди устали от бесконечного ожидания. Подробнее о ситуации с застрявшими в Египте туристами – в эфире телеканала Москва 24.