Вылет турецкого рейса задержали в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово туристы не могут вылететь в Турцию. Они сообщили, что вылет задержали на 18 часов.

О причинах переноса рейса турецких авиалиний неизвестно. Рейс должен был отправиться в 03:45, а вылет перенесли на 20:45. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24: