Туроператоры заявили, что путевки в Турцию подорожали на 50% в этом году

Турция в этом году вышла из бюджета многих россиян. Путевки подорожали в среднем на 50%, заявили участники рынка. Но даже при таких вводных хорошие отели раскупили до осени.

Что происходит на курортах в разгар сезона? Остались ли в продаже горящие путевки, которые раньше помогали сэкономить до 70% от стоимости? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.